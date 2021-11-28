Лондон, 28 ноября 2021, 12:54 — REGNUM Телеведущий австралийского канала Seven Мэтт Доран принёс извинения британской певице Адель. Об этом 28 ноября пишет издание Е!
Ведущий телешоу Weekend Sunrise признался, что «совершил ужасную ошибку», не послушав альбом Адель перед интервью с ней. В тот момент Доран предположил, что ему «не дадут предварительную копию альбома», так как встреча с певицей состоялась до выхода пластинки.
После того, как мы приземлились в Лондоне, пришло электронное письмо от Sony. В нём была ссылка на альбом. Правда в том, что я пропустил его — самое важное письмо, которое я когда-либо пропустил в своей жизни», — объяснил журналист. «…пропустив ссылку на альбом, как бы я ни пытался это оправдать, я оскорбил Адель», — говорит Доран.
ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2021 года Мэтт Доран взял интервью у Адель — во время их встречи певица поинтересовалась, понравился ли ему ещё не вышедший альбом «30». «Я не слушал его», — признался журналист, после чего телеканал принял решение не публиковать запись их разговора.
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