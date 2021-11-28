Лондон, , 12:54 — REGNUM Телеведущий австралийского канала Seven Мэтт Доран принёс извинения британской певице Адель. Об этом 28 ноября пишет издание Е!

Певица Адель Скриншот с YouTube

Ведущий телешоу Weekend Sunrise признался, что «совершил ужасную ошибку», не послушав альбом Адель перед интервью с ней. В тот момент Доран предположил, что ему «не дадут предварительную копию альбома», так как встреча с певицей состоялась до выхода пластинки.

После того, как мы приземлились в Лондоне, пришло электронное письмо от Sony. В нём была ссылка на альбом. Правда в том, что я пропустил его — самое важное письмо, которое я когда-либо пропустил в своей жизни», — объяснил журналист. «…пропустив ссылку на альбом, как бы я ни пытался это оправдать, я оскорбил Адель», — говорит Доран.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2021 года Мэтт Доран взял интервью у Адель — во время их встречи певица поинтересовалась, понравился ли ему ещё не вышедший альбом «30». «Я не слушал его», — признался журналист, после чего телеканал принял решение не публиковать запись их разговора.

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