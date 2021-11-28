Киев, , 12:48 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не собираются решать конфликт в Донбассе военным путем. Он рассказал об этом 28 ноября в интервью немецкому изданию Zeit.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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По словам главы украинского МИД, ряд стран склоняется «к российскому нарративу» о том, что Киев нельзя снабжать вооружениями, так как это побуждает Украину к военным действиям.

«Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем», — сказал он.

Также Кулеба уточнил, что у дипломатии существует единственная альтернатива в виде военных действий и Киев, как утверждает украинский министр, «не ищет войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит ограничений для поставок оружия и намерена поднимать этот вопрос на переговорах с новым правительством ФРГ.