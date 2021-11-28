Циолковский, Амурская область, , 12:37 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили восстановление железнодорожного полотна на космодроме «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром «Восточный « Kremlin.ru

Реконструкция 600-метрового участка железной дороги на «Восточном» началась в августе 2021 года. Планируется, что это полотно будет использоваться для доставки грузов на стартовый комплекс при проведении запусков новых ракет семейства «Ангара».

Выправочные и отделочные работы на участке завершились 28 ноября. Железнодорожное полотно принято во временную эксплуатацию.

В настоящее время на «Восточном» продолжаются работы по строительству стартовой площадки для запусков ракет-носителей «Ангара». Планируется, что первый запуск «Ангараы» с «Восточного» состоится в 2023 году.