Сент-Луис, США, 28 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан второй звездой дня в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба НХЛ.

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

В матче регулярного чемпионата, в котором «блюзмены» обыграли клуб «Коламбус Блю Джекетс» (6:3), 26-летний российский хоккеист смог набрать три (две шайбы + результативная передача) очка.

Первой звездой дня в НХЛ признан финский форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, который набрал четыре (три шайбы + результативная передача) очка в победном для своего клуба матче с командой «Нэшвилл Предаторз» (6:2).

Третьей звездой дня лиги признан нападающий «Сиэтла Кракен» Джордан Эберле, отметившийся дублем в победной для своего клуба встрече с командой «Флорида Пантерз» (4:1).