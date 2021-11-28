Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Исполнитель Дима Билан прокомментировал своё недавнее выступление в Казахстане. Об этом 28 ноября пишет издание Lenta.ru.

Дима Билан Okras

По словам певца, до концерта он не спал трое суток из-за съёмок. Он также переживал за жизнь своего коллеги, музыканта Александра Градского — поэтому позволил себе выпить. «Вы даже половины не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне, очень стыдно, и будет завтра стыдно», — говорил Билан.

Ранее Дима Билан выступил в нетрезвом виде на свадьбе в Казахстане. Зрители сняли происходящее на телефон, после чего выложили в Сеть.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года стало известно о смерти музыканта Александра Градского. Несколькими днями ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт.

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