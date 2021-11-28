Детройт, США, 28 ноября 2021, 12:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл в овертайме команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:3.
Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Детройта» голы забили Картер Рауни (30-я минута) и швейцарский форвард Пиус Зутер (32-я), у «Баффало» шайбы забросили Дилан Козенс (26-я) и Джефф Скиннер (59-я, при игре 6×5).
Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского нападающего Лукаса Рэймонда (61-я).
Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников не отметился в матче результативными действиями.
Отметим, в следующем матче «Детройт» 1 декабря на выезде встретится с клуб «Бостон Брюинз», а «Баффало» днем ранее примет у себя команду «Сиэтл Кракен».