Детройт, США, 28 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл в овертайме команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Ken Lund Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз»

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Детройта» голы забили Картер Рауни (30-я минута) и швейцарский форвард Пиус Зутер (32-я), у «Баффало» шайбы забросили Дилан Козенс (26-я) и Джефф Скиннер (59-я, при игре 6×5).

Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского нападающего Лукаса Рэймонда (61-я).

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 1 декабря на выезде встретится с клуб «Бостон Брюинз», а «Баффало» днем ранее примет у себя команду «Сиэтл Кракен».