Астана, 28 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Сети появился ролик с выступления певца Димы Билана в Казахстане. Отрывок с концерта доступен в телеграм-канале Mash с 28 ноября.

Okras Дима Билан

По данным телеграм-канала, Билан выступал на казахской свадьбе и находился в этот момент в нетрезвом виде. Человек, снимавший концерт на видео, за кадром комментировал происходящее: «Он обдолбанный. Ребята, он обдолбанный», — говорил автор ролика.

Ранее Дима Билан уже выступал в нетрезвом виде, после чего приносил свои извинения перед зрителями. Инцидент произошёл в 2019 году на концерте в Самаре.