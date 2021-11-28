28 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Киевской области 27 ноября снесли памятник чекистам — борцам революции.

Мирослава Романенко, , 12:43 — REGNUM В Киевской области 27 ноября осквернили и снесли очередной памятник чекистам — борцам революции. Об этом сообщает портал nta.ua.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед сносом монумента, который находился в селе Калиновка, на него нанесли надписи «НКВД — палачи» и «Слава Украине», после чего памятник столкнули с постамента с помощью грузовика.

Очередное проявление войны с советскими памятниками на Украине обсудили читатели украинских телеграм-каналов 112.ua и «Первый независимый». Многих возмутил очередной акт вандализма.

«Какая радость для страны, народу будет легче и народ сразу заживёт богато и счастливой жизнью, в свободной стране от всего, даже от рабочих мест, без медицины, образования…» — с сарказмом отреагировал Василий.

«Они не виноваты. Так их воспитали родители, школа, государство. Это поколение — не способное творить, создавать. Они могут только разрушать, делать хайп, потреблять. Это проекция на всю Украину. Страна разрушается, и нет конца этой разрухе. Худшее впереди, не сомневайтесь», — считает Андрей.

Цитата из видео «Знесли пам'ятник чекістам: в День пам'яті жертв Голодоморів активісти повалили пам'ятник НКВС».5.ua

«Переписывают историю, чтоб дальше нагибать народ», — пишет Viktor N.

«Только и способны, что с памятниками воевать. Зря дурдома закрыли», — посетовала Ирина Г.

«И людям после этого стало, наверно, жить лучше: тарифы ниже, зарплата выше и цены ниже», — с сарказмом добавил lamba.

«Закон бумеранга никто не отменял, они этого ещё не понимают», — отметил Сергій В.

«Только рушить, а строить, я понял, не учили нациков», — написал Эд.

«Ну всё, сразу станут жить как в Европе. И их мамы с бабушками будут после этого пить шампанское в Вене», — иронизирует Светлана В.

«Ломать — не строить. Еще много чего можно изгадить. Слава нации!!!» — с сарказмом добавил Алексей А.

«Теперь на этой территории будет фашизм… Просто понаблюдайте… История повторяется», — написал Александр Б.

«Ничего, кроме как разрушать, не умеют. Надеюсь, жить они будут в том концлагере, который сами же себе и построят», — пишет один из комментирующих.

«227-й полк 13-й дивизии НКВД, памятный знак которому сегодня снесли какие-то персонажи в селе Калиновка, в августе 1941 года оборонял железные дороги на Юго-Западном фронте, а затем героически защищал от немцев Киевский укрепленный район, ценою жизни всего личного состава обеспечив отход 37-й армии. При этом 15 и 23 сентября 1941 года, прорываясь из окружения, 227-й полк захватил два знамени нацистов, в том числе одно полковое. Выводы делайте сами», — подытожил 27 ноября на своем телеграм-канале депутат украинского парламента (фракция «Слуга народа») Максим Бужанский.