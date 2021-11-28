Омск, 28 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Омской области в 2020 году родилось 17 882 ребёнка, в том числе 9074 мальчика и 8808 девочек. Более половины новорожденных зарегистрировано в Омске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Омскстата.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мать с ребёнком

«Большинство младенцев (77,7%) рождены женщинами, состоящими в зарегистрированном браке. У женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, в 2020 году родилось 4,0 тыс. детей», — отметили в службе статистики.

При этом в 45,7% случаев родители детей, родившихся вне брака, оформляют совместное заявление.

Самая высокая рождаемость зафиксирована в Москаленском и Шербакульском муниципальных районах (12,3 и 11,3 родившихся на 1000 жителей), наиболее низкая — в Тарском и Кормиловском муниципальных районах (7,9 и 8,5 родившихся на 1000 жителей).