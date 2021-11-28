Атланта, США, 28 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» обыграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась победой гостей со счетом 90:99.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, сумевший набрать во встрече 33 очка.

В составе «Никс» самым результативным оказался защитник Алек Бёркс, на счету которого 23 набранных в матче очка.

Отметим, «Нью-Йорк» проиграл прошлый матч и 1 декабря на выезде сыграет с клубом «Бруклин Нетс». «Атланта» этим поражением прервала свою победную серию из восьми подряд игр и днем позже также на выезде встретится с командой «Индиана Пэйсерс».