Нижневартовск, Югра, , 11:50 — REGNUM В Югре по итогам служебной проверки причин ранения в голову десятилетнего мальчика в окружной клинической детской больнице Нижневартовска, ряд сотрудников получил дисциплинарные взыскания. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Инга Бычкова.

Нижневартовская окружная клиническая детская больница Пресс-служба БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» ©

Чиновница отметила, что основания для привлечения к дисциплинарной ответственности главного врача данной больницы не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2021 года десятилетний мальчик получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду. Мужчина приехал в больницу из Сургутского района, чтобы забрать своего внука, который в проходил в детском онкологическом отделении химиотерапию и готовился к выписке. Ребёнок достал травматический пистолет из сумки деда и выстрелил себе в голову. Мальчик был срочно прооперирован.

По факту возбуждено уголовное дело пп. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре раненный в голову из пистолета ребёнок перевезён в Сургут