Нижневартовск, Югра, 28 ноября 2021, 11:50 — REGNUM В Югре по итогам служебной проверки причин ранения в голову десятилетнего мальчика в окружной клинической детской больнице Нижневартовска, ряд сотрудников получил дисциплинарные взыскания. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Инга Бычкова.

Нижневартовская окружная клиническая детская больница
Нижневартовская окружная клиническая детская больница
Пресс-служба БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» ©

Чиновница отметила, что основания для привлечения к дисциплинарной ответственности главного врача данной больницы не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2021 года десятилетний мальчик получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду. Мужчина приехал в больницу из Сургутского района, чтобы забрать своего внука, который в проходил в детском онкологическом отделении химиотерапию и готовился к выписке. Ребёнок достал травматический пистолет из сумки деда и выстрелил себе в голову. Мальчик был срочно прооперирован.

По факту возбуждено уголовное дело пп. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

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