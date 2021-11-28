Нью-Дели, , 11:47 — REGNUM Правительство Индии порекомендовало жителям страны не оформлять предварительные заявки на спутниковый интернет Starlink, так как американская компания не получила лицензию для предоставления услуг. Об этом сообщает агентство Reuters.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Американская компания SpaceX в начале ноября зарегистрировала в Индии свой бизнес по предоставлению услуг интернет связи посредством спутниковой группировки Starlink. После этого была запущена рекламная кампания, а также начался сбор предварительных заявок на подключение.

Правительство Индии выпустило заявление, в котором порекомендовала гражданам не оформлять заявки на подключение. Соответствующее предупреждение было направлено и компании Starlink Internet Services — подразделению SpaceX. В правительстве напомнили, что SpaceX ещё не получила лицензии на предоставление соответствующих услуг в Индии.

Компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink с 2019 года. На орбите уже развёрнуто более 1700 спутников Starlink, SpaceX начала предоставлять услуги интернет-связи в тестовом режиме в некоторых странах.

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