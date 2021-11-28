Нью-Дели, 28 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Правительство Индии порекомендовало жителям страны не оформлять предварительные заявки на спутниковый интернет Starlink, так как американская компания не получила лицензию для предоставления услуг. Об этом сообщает агентство Reuters.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Американская компания SpaceX в начале ноября зарегистрировала в Индии свой бизнес по предоставлению услуг интернет связи посредством спутниковой группировки Starlink. После этого была запущена рекламная кампания, а также начался сбор предварительных заявок на подключение.

Правительство Индии выпустило заявление, в котором порекомендовала гражданам не оформлять заявки на подключение. Соответствующее предупреждение было направлено и компании Starlink Internet Services — подразделению SpaceX. В правительстве напомнили, что SpaceX ещё не получила лицензии на предоставление соответствующих услуг в Индии.

Компания SpaceX разворачивает спутниковую группировку Starlink с 2019 года. На орбите уже развёрнуто более 1700 спутников Starlink, SpaceX начала предоставлять услуги интернет-связи в тестовом режиме в некоторых странах.