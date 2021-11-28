Парадайс, США, , 11:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

В составе победителей шайба отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (18-я минута), Зак Хайман (20-я) и финский форвард Ессе Пульюярви (27-я).

У «Вегаса» голы забили Чандлер Стивенсон (31-я) и Райлли Смит (45-я).

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 2 декабря примет у себя с клуб «Питтсбург Пингвинз», а «Вегас» в этот же день на выезде встретится с командой «Анахайм Дакс».