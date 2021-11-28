Москва, 28 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Рэпер Schokk (настоящее имя — Дмитрий Хинтер) представил клип на песню Gestalt. Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 27 ноября.

Скриншот с YouTube Рэпер Schokk (Дмитрий Хинтер)

За несколько часов видео посмотрели более 250 тыс. человек, а 40 тыс. из них поставили клипу отметку «мне нравится». Благодаря этому ролик попал в русскоязычные тренды YouTube.

Добавим, что релиз песни Gestalt состоялся 26 ноября 2021 года. Трек является обращением рэпера Schokk к его бывшему другу и коллеге Мирону Фёдорову (известен как Oxxxymiron).