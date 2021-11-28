Калуга, 28 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша поздравил жительниц Калужской области с Днём матери, сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе правительства региона.

Иван Селезнёв. Материнство. 1902

«Ваш труд — самый значимый на свете. Подарить жизнь человеку, воспитать его — что может быть важнее. От вас, прежде всего зависит наше будущее. От вашего физического и нравственного здоровья, душевной теплоты, щедрости и мудрости. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать трудности и верить в победу. Милые мамы! Пусть ваши дети радуют вас своим вниманием и успехами. Будьте здоровы, любимы и счастливы!», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат, в России День матери отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В Калужской области на 1 января 2021 года насчитывалось 220,8 тыс. женщин репродуктивного возраста (15−49 лет), их доля в общей численности женщин составила 41,2% (в 2019 г. — 221,5 тыс. и 41,2% соответственно). В 2020 году матерями стали 8968 женщин, в том числе впервые стали матерями — 2967, родили второго ребенка — 3404, третьего — 1724, четвертого и последующих детей — 873 женщины. У 93 женщин родились двойни. Чаще всего женщины становятся матерями в возрасте 20−34 лет. В 2020 году доля рождений в этой возрастной группе матерей составила 75,8% (в 2019 году — 78,5%). Средний возраст матери при рождении ребенка постепенно увеличивается, так, в 2020 году он составил 28,8 лет (в 2019 году— 28,6 лет). Следует отметить, что в 2020 году большинство женщин Калужской области родили детей в браке — 79,7% (в 2019 г. — 79,5%). Однако многие женщины стали матерями, не связывая себя узами брака. Так в 2020 году родилось 1819 внебрачных детей (20,3% от общего числа родившихся). Из них доля детей, зарегистрированных по заявлению матери, составила 48,9% от числа детей, рожденных вне брака. В сельской местности доля детей, рожденных вне брака в 2020 году, была значительно выше, чем в городской и составила 27,9% против 18,2% (в 2019 г. — 28,1% против 18,5% соответственно).