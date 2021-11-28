Тюмень, , 11:34 — REGNUM В Тюмени 36-летняя мать родила десятого ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Младенец

В родильном доме №2 города Тюмени ноябрь оказался «урожайным» на многодетных рожениц. Таковых насчиталось девять матерей.

«Одной из женщин, родивших пятого ребёнка, — всего 25 лет. Среди тюменок, родивших шестого ребёнка, — женщина 30 лет. Счастливой маме десятерых малышей — 36 лет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что роддом №2 в Тюмени оснащён всем необходимым оборудованием, в том числе и поставленном в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Ежегодно роддом оказывает медицинскую помощь более чем трём тысячам беременных и рожениц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе, по данным Тюменьстата, сократилась рождаемость с января по август 2021 года. Появились за этот период на свет 12 128 детей, тогда как в 2020 за аналогичный период — 12 244 ребёнка.

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