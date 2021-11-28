Емельяновский район, Красноярский край, 28 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Емельяновском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Последняя в результате загорелась, сообщает телеканал ТВК6.

Цитата из видео на странице «Ачинск, общественное движение» в соцсети «ВКонтакте» ДТП в Красноярском крае

Предварительно установлено, что водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой MAN, с которым затем столкнулся ехавший следом грузовой Volvo. В результате водитель легковой машины скончался на месте, водители грузовичок не пострадали.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Движение на данном участке трассы перекрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 ноября в Красноярске произошла авария с участием автобуса. Водитель автомобиля Toyota Funcargo столкнулся с автобусом НЕФАЗ, после чего врезался в дорожный знак и электроопору. В результате скончался водитель легковой машины и его пассажирка.

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