Нью-Йорк, США, , 11:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 107:113.

При этом наиболее результативным игроком матча стал легкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 39 очками и девятью подборами.

У «Финикса» самым результативным стал защитник Девин Букер, на счету которого 30 очков во встрече.

Отметим, эта победа стала 16-й подряд для «Финикса», 1 декабря клуб примет у себя команду «Голден Стэйт Уорриорз». «Бруклин» этим поражением прервал свою победную серию из четырех подряд матчей и в этот же день дома сыграет с «Нью-Йорк Никс».