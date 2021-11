Лондон, , 11:42 — REGNUM На стриминговых площадках вышел ранее неизданный альбом Дэвида Боуи под названием Toy («Игрушка»). Об этом 27 ноября сообщило издание «Афиша Daily».

Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975 Davidbowie.com

Альбом был записан Боуи ещё в 2001 году — какое-то время он считался потерянным. Пластинка Toy вышла как часть бокс-сета Brilliant Adventure — вместе с ней состоялся релиз переизданных альбомов Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling и Hours.

ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году неизвестные выложили альбом Toy в Сеть. Однако тогда его подлинность не была подтверждена.

Читайте ранее в этом сюжете: FT: полный каталог песен Дэвида Боуи продадут за $200 млн