Лондон, 28 ноября 2021, 11:42 — REGNUM На стриминговых площадках вышел ранее неизданный альбом Дэвида Боуи под названием Toy («Игрушка»). Об этом 27 ноября сообщило издание «Афиша Daily».
Альбом был записан Боуи ещё в 2001 году — какое-то время он считался потерянным. Пластинка Toy вышла как часть бокс-сета Brilliant Adventure — вместе с ней состоялся релиз переизданных альбомов Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling и Hours.
ИА REGNUM напоминает, что в 2011 году неизвестные выложили альбом Toy в Сеть. Однако тогда его подлинность не была подтверждена.
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