Вашингтон, 28 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:2.

У победителей шайбы забросили оформивший в матче хет-трик финский нападающий Микко Рантанен (5-я и 18-я минуты, обе в большинстве и 56-я), Боэун Байрэм (27-я), российский форвард Валерий Ничушкин (47-я) и Тайсон Джост (58-я).

В составе «Нэшвила» голами отличились Люк Канин (25-я) и Мэтт Дюшейн (57-я).

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 2 декабря на выезде встретится с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл» днем ранее примет у себя команду «Коламбус Блю Джекетс».