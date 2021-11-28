Сургутский район, Югра, , 11:12 — REGNUM В Сургутском районе Югры в трагической аварии с грузовым автомобилем погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба районный отдел ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожно транспортное происшествие случилось вечером 27 ноября на 89 км автодороги Сургут-Нижневартовск. Предварительно установлено, что водитель 1980 года рождения за рулём Toyota Rav4 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с рефрижератором Mersedes, под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП погибли до приезда скорой помощи водитель и две пассажирки Toyota 1977 и 2003 годов рождения. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Челябинске две машины ГИБДД попали в массовое ДТП.

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