Сургутский район, Югра, 28 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры в трагической аварии с грузовым автомобилем погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба районный отдел ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 ноября на 89-м км автодороги Сургут — Нижневартовск. Предварительно установлено, что водитель 1980 года рождения за рулём Toyota Rav4 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с рефрижератором Mersedes, под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате ДТП погибли до приезда скорой помощи водитель и две пассажирки Toyota 1977 и 2003 годов рождения. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Челябинске две машины ГИБДД попали в массовое ДТП.