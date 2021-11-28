28 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили видеозапись, снятую в Киеве в ходе памятных мероприятий по случаю годовщины «голодомора». На видео запечатлен пожилой мужчина, который собирал и ел еду, оставленную у мемориала погибшим во время голода 1932-1933 годов (так называемого «голодомора»).

Оксана Переможенко, , 11:28 — REGNUM В украинской столице пожилой мужчина собрал еду, которую оставили у мемориала погибшим во время голода 1932−1933 годов (так называемого «голодомора»). Соответствующие видео 27 ноября опубликовали многие украинские телеграм-каналы.

Голод. Рисунок С. С. Косенкова

Инцидент произошел в Киеве 27 ноября, после завершения официальных памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине «голодомора». На кадрах видно, как мужчина забирает с мемориала яблоко и кусок хлеба, съедая его.

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Произошедшее обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил» и «Леся из СТРАНЫ». Многие отметили, что недоедающие пенсионеры — это реалии нынешней Украины и результат государственного переворота.

«Память «голодомору» — в итоге голод в стране», — отреагировал Женя.

Голодомор Alexander Wienerberger

«Довели стариков, как говорится, до ручки… [А чего], хотели европейскую интеграцию — получите-распишитесь. Бог им всем судья…» — пишет Николай.

«Плакать хочется. Закончилась эпоха бедности, началась эпоха голода», — написал Славик.

«Вы их только сегодня возле памятника заметили?» — не понимает Galene.

«Это не жертва Зеленского… это жертва двух майданов», — отреагировал Роман.

«Лицемерие. Носят лампадки каждый год со скорбным видом и кричат, что советская власть творила «голодомор». А сегодня в стране все ли хорошо? Вот явный тому пример. А еще старики, роющиеся в мусорках, собирающие бутылки и макулатуру, толкающиеся за дешёвыми хлебом, в секонд хэндах, побирающиеся, живущие впроголодь и считающие копейки», — написала Anadiva.

«Мало того… Тему «голодомора» раскрутили западные области [Украины], которые аж никак в нем не поучаствовали… Циничные ублюдки», — ответил ей Роман.

«Голодомор» — трагедия, но проведите анализ ради интереса, сколько вымерло за 30 лет незалежности», — добавил Борис.

«Это Украина Пороха-Зе (Порошенко — Зеленского — О. П.), которую мечтали видеть наши западные партнёры, которые и сейчас поддерживают все антисоциальные, геноцидные реформы в Украине!» — написала Ирина.

«Зеленскому покажите это», — призвал Андрей.

«Одни «голодомор» празднуют, другие горбушки собирают…» — пишет Юрiй Р.

«Будет ещё хуже! Никто не заинтересован из развитых стран мира кормить Украину на халяву… Уже в украинских СМИ были цифры, кричащие о тотальной нищете. То ли ещё будет…» — отметил Bucks.

«Это очень страшное видео… Может, кто-то власти покажет и сможет объяснить им «головокружение от успехов»…» — пишет Ульяна.

«Боже… Просто до слез. Их не так много, людей такого возраста, почему бы государству хотя бы ЖКХ не отменить пенсионерам. Для них это была бы такая поддержка. Ведь ЖКХ у нас, увы, космические. А как они в таком возрасте лечатся? На что обуваются/одеваются, если на еду не хватает?! Беда», — отреагировала Татьяна К.

«У нас «голодомор» каждый день, люди выживают, пока власть жирует», — добавила Алена Р.

«Живых не накормили, кормят мертвых…» — написал Alex Z.

Очередь за хлебом. 1932 год

«О государстве судят по тому, как оно относится к детям и старикам. Смотреть больно», — отметил А. Ю. Иванов.

«Современные события часто похожи на театральные постановки. Но иногда в эти постановки вот так вторгается реальная жизнь. Возникают вопросы. Для чего мы вспоминаем события прошлого? Не для того ли, чтобы они не повторялись?» — спросил «Одис».

"Ужасно это… А какая у нас будет старость, даже страшно представить», — подытожила Nadiya.

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