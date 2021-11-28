Копейск, Челябинская область, , 10:44 — REGNUM В Челябинской области вспоминают Александра Градского, который ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Земляки певца, композитора и поэта пишут на форумах и в социальных сетях.

Александр Градский

Rpo

Один из них, уроженец того же города, что и Градский — Копейска, краевед и историк Владимир Боже вспомнил случай, произошедший на концерте, который произошёл в январе 1977 года во дворце спорта «Юность». Там он выступил с модной тогда группой «Цветы» Стаса Намина. «Цветы» настраивали аппаратуру долго, но она во время выступления фонила. Солиста Александра Лосева порой было слышно, мягко говоря, не очень. И тут вышел Градский.

«Вся его аппаратура состояла из двух микрофонов и гитары. Пел он так, что барабанные перепонки вибрировали. Голос есть голос!» — написал Боже у себя в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Градский умер 28 ноября в больнице в Москве. Ему было 72 года.

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