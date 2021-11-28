Токио, , 10:39 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запускает разработку многоразовой ракеты-носителя для снижения стоимость космических запусков. Об этом пишет газета Nikkei.

Япония. Старт ракеты H-IIA F40 Jaxa.jp

В разработке новой ракеты-носителя примут участие почти 30 японских компаний, включая Mitsubishi Heavy Industries и ANA Holdings. Планируется, что запуск первого многоразового носителя состоится в 2030 году.

Главной целью этого проекта является снижение стоимости доставки грузов на околоземную орбиту. В JAXA рассчитывают выйти на уровень, который им позволит конкурировать на рынке коммерческих космических запусков с американской компанией SpaceX.

JAXA и партнёры рассчитывают разработать первый прототип многоразового носителя к 2026 году. Ожидается, что использование этих ракет начнётся к началу 2040-х годов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии запустили частную ракету MOMO дважды за месяц