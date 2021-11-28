Токио, 28 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запускает разработку многоразовой ракеты-носителя для снижения стоимость космических запусков. Об этом пишет газета Nikkei.

Jaxa.jp Япония. Старт ракеты H-IIA F40

В разработке новой ракеты-носителя примут участие почти 30 японских компаний, включая Mitsubishi Heavy Industries и ANA Holdings. Планируется, что запуск первого многоразового носителя состоится в 2030 году.

Главной целью этого проекта является снижение стоимости доставки грузов на околоземную орбиту. В JAXA рассчитывают выйти на уровень, который им позволит конкурировать на рынке коммерческих космических запусков с американской компанией SpaceX.

JAXA и партнёры рассчитывают разработать первый прототип многоразового носителя к 2026 году. Ожидается, что использование этих ракет начнётся к началу 2040-х годов.