Горно-Алтайск, , 10:30 — REGNUM В Республике Алтай около девяти тыс. семей считаются многодетными. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин в поздравлении с Днём матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

По его словам, в республике прочная, дружная семья считалась одной из главных ценностей, а хранительницей семьи и традиций выступала женщина-мать. Он добавил, что в настоящее время эти традиции сохраняются.

«В знак признания огромной роли женщины-матери утверждена республиканская награда — почётный знак «Быйанду Эне» («Почитаемая мать»), которая вручается за достойное воспитание пяти и более детей. Этого высокого звания в республике удостоены более 950 женщин», — отметил глава.