Тюмень, , 10:25 — REGNUM В Тюменской области к 1 сентября 2021 года проживало около 1,55 млн человек. Об этом сообщает Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

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За год, с сентября 2020 года, численность населения в Тюменской области возросла почти на девять тысяч человек. Но в целом рождаемость — с января по август 2021 году — в регионе сократилась: появились на свет 12 128 детей, тогда как в 2020 за аналогичный период — 12 244 ребёнка.

Однако зафиксировано увеличение миграционного притока. К сентябрю 2021 года переехали 36 084 человека против прошлогодних 31 880.

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