Бишкек, 28 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Свой голос на парламентских выборах в Киргизии, которые проходят в стране 28 ноября, отдал премьер-министр республики Акылбек Жапаров. Об этом 28 ноября сообщает киргизское новостное агентство 24kg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдётся без революции? Парламентские выборы в Киргизии — все новости»

Уточняется, что Акылбек Жапаров проголосовал на избирательном участке № 1142, который расположен в Бишкеке в здании средней общеобразовательной школы-интерната № 71.

«Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборный процесс», — заявил он после того, как проголосовал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель киргизского министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов заявил, что правоохранительные органы Киргизии зафиксировали 408 нарушений избирательного законодательства в ходе предвыборной кампании.