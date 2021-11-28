Москва, 28 ноября 2021, 10:14 — REGNUM Температура воздуха в Москве поднимется до +5 °С 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в Москве составит от +3 до +5 °С. Эти значения существенно превышают климатическую норму.
Прогнозируется облачность, местами небольшой дождь. Южный ветер 5−10 м/c, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
На следующей неделе в столице средняя дневная температура воздуха будет держаться около 0 °C. Почти всю неделю жителей Москвы ждут осадки в виде дождя и мокрого снега.