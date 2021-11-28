Саратов, 28 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Саратовской области погибли три человека. Об этом 28 ноября сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла примерно в 03:25 (02:25 мск), когда, согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, на которой столкнулся с грузовиком «Газель», развозившим хлебобулочную продукцию.

«В результате ДТП водитель BMW и два пассажира — мужчина 1993 года рождения и женщина 1990 года рождения — от полученных травм скончались на месте. Водитель «Газели» с травмами госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинске две машины ГИБДД попали в массовое ДТП.