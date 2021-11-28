Красноярск, 28 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Красноярские сельхозпроизводители, по данным на 1 ноября, собрали 523,7 тысячи тонн картофеля, что на 15,2% меньше показателей 2020 года, и 127,4 тысячи тонн овощей открытого и защищенного грунта (-9,4%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Краясноярскстата.

Jai79 Урожай картофеля

«Урожайность картофеля составила 169,1 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 ноября 2020 года — 187,5 центнера), овощей открытого грунта — 244 центнера (на 1 ноября 2020 года — 257,1 центнера)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, аграрии намолотили 2867 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Это на 1% превысило показатели прошлого года. Более 80% урожая было выращено всельскохозяйственных организациях. Средняя урожайность составила 31,6центнера с гектара (против 31,5 центнера в 2020 году).