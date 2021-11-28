Пекин, , 10:00 — REGNUM Банан, в котором содержится изотоп калий-40, является наиболее радиоактивным в мире фруктом. Об этом 28 ноября заявил пользователь китайской соцсети WeChat, который привел в доказательство мнение доктора физических наук Чжан Сяотянь и доктора биомедицинской инженерии Ляо Цзе из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.

Бананы Couleur

По словам ученых, в банане имеется радиоактивный изотоп химического элемента калий-40, являющийся самым крупным естественным источником ионизирующего излучения.

При этом отмечается, что разговоры о радиационной опасности бананов не имеют под собой научной основы, так как содержание указанного изотопа в них подобно пыли, если его сравнивать с дозой радиации, способной вызвать рак. При этом отмечается, что имеется «банановый эквивалент» и можно измерить количество полученного излучения в съеденных бананах.

Также указывается, что доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозивертов и потому компьютерная томография грудной клетки будет эквивалентна 70 тысячам бананов. При этом воздействие АЭС на окружающую среду составляет порядка 2,5 тыс. бананов в год, а летальная доза радиации — 35 миллионов бананов.

Помимо того, эксперты напомнили, что радиоактивное излучение окружает человека в повседневной жизни повсюду и неионизирующее излучение исходит от электронных и бытовых приборов, включая мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, микроволновые и др.