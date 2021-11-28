Бишкек, , 09:58 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров сегодня, 28 ноября, проголосовал на выборах депутатов республиканского парламента, после чего обратился к киргизстанцам с призывом выполнить гражданский долг.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

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Премьер-министр утверждает, что «впервые в истории Киргизии администрация президента и правительство не вмешиваются в выборной процесс».

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«Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты из одномандатных округов.

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