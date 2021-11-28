Улан-Удэ, 28 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вечером 27 ноября произошёл пожар в двухквартирном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных огонь оказался потушен.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

В результате сгорели постельные принадлежности и матрас в одной из квартир. По данным ведомства, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

«Со слов очевидцев, из помещения, где произошел пожар, соседом был спасён 65-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в медучреждение», — отметили в управлении.