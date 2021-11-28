Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена не поддерживает идею ужесточения санкций в связи проектом российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

22 ноября власти США ввели новые санкции в отношении судна, участвовавшего в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Сенаторы-республиканцы настаивают на введении новых санкций против участвующих в проекте газопровода компаний, предлагая внести поправки к проекту оборонного бюджета США.

По данным The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сенаторов от Демократической партии США заблокировать эти поправки. Также в администрации президента США начали создавать процедурные затруднения для принятия этих поправок.

Отмечается, что Байден хочет избежать введения новых санкций, чтобы не ухудшить отношения с Германией, заинтересованной в проекте газопровода.