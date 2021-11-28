Бишкек, , 09:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, проголосовал на выборах депутатов республиканского парламента на одном из избирательных участков в киргизской столице.

Садыр Жапаров Facebook.com/japarov.sadyr

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После голосования глава государства призвал киргизстанцев выполнить свой гражданский долг, приняв активное участие в голосовании на парламентских выборах.

«От этих выборов зависит будущее не только Киргизии, но и ваших детей», — подчеркнул он.

После голосования Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в столицу Туркмении, где примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества.

Отметим, что на избирательном участке, на котором голосовал президент Киргизии, возникли проблемы с работой урн для бюллетеней, из-за этого образовалась очередь из желающих проголосовать. Однако, проблему удалось решить приблизительно за 40 минут, к приезду главы государства система начали работать.