Тюмень, , 09:48 — REGNUM На набережной Тюмени готовятся к открытию два катка. Об этом сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Каток на набережной. Тюмень Комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Тюмени

Около Конторы пароходства этой зимой будут работать катки площадью около двух тысяч квадратных метров. На данный момент выравниваются площадки, устанавливаются ограждения.

«Для создания зеркально гладкого льда будут работать две спецмашины, которые в технологические паузы выравнивают поверхность. Качество льда порадует тюменцев», — считает директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов.

При условии устойчивой минусовой температуры первых гостей катки готовы будут принять к 10 декабря. Вход со своими коньками свободный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Москве на ВДНХ 27 ноября открылся самый большой каток Москвы. Работа катка продлится до 27 февраля 2022 года. Для прохода на каток ВДНХ QR-кода не требуется. Стоимость прохода на каток в будние дни для взрослых от 350 рублей, а для детей от 150 рублей. А по выходным от 500 и 250 рублей соответственно. Прокат коньков стоит 300 рублей.

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