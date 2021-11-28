Челябинск, 28 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Челябинске две машины ГИБДД попали в массовое ДТП. Об этом пишут СМИ.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

По данным 74.ru, поздним вечером 27 ноября на улице 250-летия Челябинска столкнулись шесть автомашин. Сотрудники ГИБДД в этот момент оформляли ДТП с автомашиной Kia Rio, которой управлял пьяный водитель. Внезапно в неё врезалась Toyota Corolla, за рулём которой тоже оказался пьяный гражданин.

В итоге были повреждены шесть автомобилей. Среди людей пострадавших нет.