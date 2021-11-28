Лиссабон, 28 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Футбольная команда из Лиссабона «Белененсеш» вышла на матч 12-го тура чемпионата Португалии с другим лиссабонским клубом «Бенфикой» в стартовом составе в количестве девяти человек, включая двух номинальных голкиперов.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Футбол

По информации издания A Bola, это произошло из-за вспышки COVID-19 в «Белененсеше».

Первый тайм матча завершился со счетом 0:6 в пользу гостей, а на второй за хозяев на поле вышло только семь футболистов, один из которых спустя некоторое время был травмирован. После этого арбитр встречи досрочно закончил матч, так как вшестером по правилам играть нельзя.

Отметим, «Бенфика» является лидером турнирной таблицы чемпионата Португалии. «Белененсеш», только один раз выигравший в нынешнем сезоне, занимает шестнадцатую строчку.