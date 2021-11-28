Киев, , 09:36 — REGNUM Украина стала одной из стран мира с самыми высокими темпами сокращения населения. Об этом говорится аналитической справке ООН «Демографические процессы», опубликованной на сайте организации.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эксперты ООН отмечают, что низкий уровень рождаемости, высокой уровень смертности и постоянный рост масштабов эмиграции привели к быстрому сокращению населения Украины. Они прогнозируют, что 2050 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. Тогда население страны превысило 42 млн жителей.

Для изменения этой тенденции в ООН порекомендовали предпринять ряд мер властям Украины. Эксперты считают, что повысить коэффициент рождаемости не удастся, однако можно снизить темпы эмиграции и уровень смертности. Главными факторами, способствующими росту эмиграции, в ООН назвали высокий уровень бедности, проблемы с трудоустройством, а также политические и социальные факторы.

В записке отмечается, что по приблизительным подсчётам за пределами Украины постоянно находится около 3 млн граждан. При этом почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности. Около трети миграционного потока за последний период пришлась ан молодое население в возрасте до 35 лет. Это приводит к тому, что население Украины стало одним из самых быстростареющих в Европе.

«Чтобы воспользоваться возможностями, которые могут возникнуть из-за демографических изменений и стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия», — подчёркивается в аналитической записке ООН.