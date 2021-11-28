Киев, 28 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Украина стала одной из стран мира с самыми высокими темпами сокращения населения. Об этом говорится в аналитической справке ООН «Демографические процессы», опубликованной на сайте организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Эксперты ООН отмечают, что низкий уровень рождаемости, высокой уровень смертности и постоянный рост масштабов эмиграции привели к быстрому сокращению населения Украины. Они прогнозируют, что к 2050 году население Украины сократится до 35 млн человек.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. Тогда население страны превысило 42 млн жителей.

Для изменения этой тенденции в ООН порекомендовали предпринять ряд мер властям Украины. Эксперты считают, что повысить коэффициент рождаемости не удастся, однако можно снизить темпы эмиграции и уровень смертности. Главными факторами, способствующими росту эмиграции, в ООН назвали высокий уровень бедности, проблемы с трудоустройством, а также политические и социальные факторы.

В записке отмечается, что, по приблизительным подсчётам, за пределами Украины постоянно находится около 3 млн граждан. При этом почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности. Около трети миграционного потока за последний период пришлось на молодое население в возрасте до 35 лет. Это приводит к тому, что население Украины стало одним из самых быстро стареющих в Европе.

«Чтобы воспользоваться возможностями, которые могут возникнуть из-за демографических изменений, и стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия», — подчёркивается в аналитической записке ООН.