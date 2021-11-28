Улан-Удэ, 28 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Бурятии скоропостижно скончался депутат Народного хурала республики пятого и шестого созывов, известный врач Галан Гунзынов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, выразив глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Народный хурал Бурятии Галан Гунзынов

Галан Гунзынов родился в селе Куорка Кижингинского района Бурятской АССР 9 мая 1957 года. В 1979 году закончил лечебный факультет Читинского государственного медицинского института, после чего работал в республиканской больнице имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ, а также в республиканской клинической больнице.

В 2004 году успешно закончил докторантуру при Российском научном центре хирургии, защитив докторскую диссертацию на тему «Портокавальное шунтирование у больных с внепеченочной портальной гипертензией». В Народном хурале являлся зампредом комитета по бюджету, налогам и финансам.

«Галан Дамбиевич останется в памяти как один из самых опытных парламентариев, профессионал своего дела, надежный друг и товарищ», — отметили в заксобрании.