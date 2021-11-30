Белоруссия переживает миграционный кризис, а Запад его использует: манипулируя странами ЕС, пытается развязать войну под боком у России. В бывшую советскую республику, по разным оценкам, прибыли до пяти тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, вознамерившихся попасть в страны Евросоюза. Президент Белорусии Александр Лукашенко побывал в лагере, организованном для мигрантов и обратился к Германии. «Две тысячи человек — это небольшая нагрузка и проблема для ФРГ», — считает белорусский президент. По его словам, Меркель поддерживает эту позицию. Но Германия официально опровергла готовность пойти на встречу. Польша тоже уклонилась. Там считают, что Лукашенко «непредсказуем и от него можно ждать чего угодно». Глава МВД прибалтийской страны Агне Билотайте заявила, что в случае резкого роста потока нелегалов Литва закроет свои границы. Повествуя о коварных планах американской военщины, Лукашенко прямо заявил: «Им надо приблизиться к Москве. И тут вот «балкон» этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать». Его слова о намерении развязать военные действия уже нашли своё подтверждение заявлениях Польши и Литвы. Они призывают НАТО ответить на «агрессивные действия» России. Министры иностранных дел стран — членов НАТО 30 ноября и 1 декабря проведут переговоры в Латвии, где обсудят «российскую угрозу». Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: «США нужна война в Европе» — Лукашенко

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

09:34 28.11.2021 Заявления папы Римского Франциска о том, что в настоявшее время Средиземное море — это «большое кладбище» нелегальных мигрантов, прокомментировала 27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграмм-канале. Читайте подробнее: Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов

10:07 28.11.2021 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал миграционную политику Европы большим лицемерием. В интервью RT он напомнил, что в учредительном документе нового коалиционного правительства Германии активно поддерживается миграция: [[[video-0]]] «Вы знаете, всё это — большое лицемерие. Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, осталась неизменной».

10:58 28.11.2021 Словакия послала свои САУ Zuzana 2 в Латвию, транзитом через Польшу. Для борьбы с беженцами. Интересно будут ли прибалты, поляки и примкнувшие к ним словаки отстреливать беженцев «Томагавками»? Цитата канала landoffools.

11:02 28.11.2021 27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе. (Госпогранкомитет Белоруссии).

11:18 28.11.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения транспортно-логистического центра возле пункта пропуска Брузги. president.gov.by.

13:22 28.11.2021 Тело избитого нелегального мигранта выбросили силовики Литвы на границу с Белоруссией. Об этом 28 ноября сообщается в Телеграмм-канале белорусского Государственного пограничного комитета. Читайте подробнее: В Белоруссии заявили, что силовики Литвы выбросили на границу тело мигранта

14:11 28.11.2021 Декабрьский «Саммит за демократию», который созывает США, может вызвать новые разногласия, заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. «Запланированный так называемый саммит— плачевная инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы», — сообщил он в ответ на пост российского посольства в Вашингтоне со ссылкой на критическое заявление послов России и КНР. Полянский напомнил, что в истории уже были случаи, когда одни страны относились снисходительно к другим и пытались наставлять их, но из этого не получалось ничего хорошего. Цитата канала «Экономика».

14:22 28.11.2021 Две группы нелегальных мигрантов общей численностью 64 человека были задержаны литовскими пограничниками на границе с Белоруссией. Об этом 28 ноября сообщили в пограничной службе Литвы. Читайте также: В Литве сообщили о 64 задержанных на границе с Белоруссией мигрантах

21:19 28.11.2021 Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Украину в нагнетании угрозы от нелегальной миграции с белорусской территории. Об этом: В Белоруссии обвинили Украину в нагнетании миграционной угрозы

21:31 28.11.2021 Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что об угрозе военного конфликта говорить преждевременно. Об этом: В Белоруссии не верят в возможность военного конфликта

07:31 29.11.2021 Российский посол в Англии Андрей Келин заявил о существовании риска военной эскалации между Россией и Западом. Её нужно предотвратить, отметил Келин.

07:34 29.11.2021 Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс отметила прогресс в совместном разделении ответственности в контексте миграционного кризиса и российской военной активности, важность сдерживания и обороны, а также вклад Евросоюза в международные операции. Она подчеркнула, что оборонные инициативы ЕС должны быть согласованными, взаимоукрепляющими, оперативно совместимыми с НАТО и открытыми для альянса. Мнение Пентагона Хикс озвучила на фоне французской инициативы по созданию европейской армии, которая была бы независима от США и НАТО. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:20 29.11.2021 Евродепутат от Литвы Людас Мажилис поднял вопрос о возможном переходе к коллективному финансированию деятельности по защите внешних границ Евросоюза на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Подробности в материале: Литва призвала ЕК профинансировать строительство стены на границе

09:04 29.11.2021 Полная военная интеграция Белоруссии в российские военные структуры и доктрины несет новые вызовы коллективной безопасности НАТО. Об этом заявил на встрече с руководством Альянса и Еврокомиссии президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, НАТО должно соответствующим образом подкорректировать свои планы, стратегию и тактику, быть готовым к возможному ответу. Цитата канала «Военный обозреватель».

10:02 29.11.2021 Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила журналистам Polskie Radio, что на охраняемом участке границы в Беловеже группа из более чем 100 человек пыталась прорваться на территорию Польши из Белоруссии. «Эти люди были привезены грузовиками белорусской стороной. Около 18 часов 28 ноября началась атака на границу. Всё началось с забрасывания польских солдат камнями, ветками и фрагментами ограждений. Тем временем белорусские службы слепили польский патруль лазерами и стробоскопами. Двое солдат получили незначительные ранения», — сказала Анна Михальская. Читайте также: В Польше заявили о пресечении прорыва мигрантов через границу с Белоруссией

11:01 29.11.2021 Кризисный центр на белорусско-польской границе заметно опустел. По оценкам корреспондента SPUTNIKBY, там сейчас не больше тысячи человек. Это заметно в том числе по отсутствию очередей за завтраком.

11:31 29.11.2021 США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить ЕС — Лукашенко. «Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал — в Великобританию», — подчеркнул белорусский лидер. По его мнению, американцам не нужны партнеры, которые могут стать с ними вровень. «Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — считает Лукашенко.

11:32 29.11.2021 Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта России с Украиной — Лукашенко.

11:52 29.11.2021 Лукашенко потребовал у Запада доказательств тезиса, что Россия «собирается нападать» на Украину.

11:52 29.11.2021 Литовские силовики «подкинули» тело еще одного мигранта на территорию Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко. По данным белорусского погранкомитета, это произошло вчера вечером. На теле мужчины — следы избиения. Также пограничники «обнаружили следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы». Сообщается, что это шестая жертва «политики Литвы и Польши» по отношению к мигрантам. SputnikLive

12:32 29.11.2021 Погранкомитет Белоруссии опубликовал видео с мёртвым мигрантом. [[[video-1]]] В ведомстве считают, что тело подкинули литовские силовики. Это уже шестой случай за время миграционного кризиса, когда находят трупы мигрантов на границе.

12:35 29.11.2021 Нелегальных мигрантов стали убивать на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 29 ноября на совещании в министерстве обороны. Об этом сообщает БелТА. По его словам, тела мигрантов подбрасывают на границу литовские силовики. «В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк», — сказал Лукашенко. Об этом: Лукашенко заявил о «мерзавцах», убивающих мигрантов на границе

13:02 29.11.2021 Белоруссия озабочена закупками сопредельными странами НАТО танков Abrams, ЗРК Patriot и самолетов F-35. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Читайте подробнее: В Белоруссии заявили о закупках сопредельными странами танков Abrams

13:25 29.11.2021 Белоруссия имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах, заявил 29 ноября президент республики Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко: Минск имеет возможности ответить на обострение военной ситуации

13:48 29.11.2021 Белоруссия не останется в стороне, если начнется война в Донбассе. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности. «Они (Запад) прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется», — заявил белорусский лидер.

13:49 29.11.2021 Минск планирует вместе с Россией военные учения по прикрытию южных границ Белоруссии. Об этом сообщил глава Минобороны РБ. По словам Виктора Хренина, в 2022 году запланирован комплекс мероприятий на юге страны.

13:55 29.11.2021 Необходимо совершенствовать единую систему ПВО России и Белоруссии — на долгосрочную перспективу. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии.

14:03 29.11.2021 Выступая 29 ноября на совещании в центре стратегического управления министерства обороны Белоруссии, Александр Лукашенко «отметил, что в условиях миграционного кризиса мерзавцы дошли до убийства людей». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Об этом: Лукашенко возмущён: «Враги пытаются отстроить Россию»

14:05 29.11.2021 ПА ОДКБ может выступить с заявлением, где призовет разработать единые стандарты действий для преодоления миграционных кризисов. Читайте подробнее: Володин призвал разработать стандарты преодоления миграционного кризиса

14:31 29.11.2021 Среди мигрантов в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в Гродненской области Белоруссии выявлено два случая заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщил губернатор названного белорусского региона Владимир Караник в интервью телеканалу ОНТ. Подробности в материале: Два мигранта на белорусско-польской границе заразились коронавирусом

14:40 29.11.2021 «Горячее противостояние» уже наблюдается на фоне развёрнутой против Белоруссии гибридной войны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 29 ноября на совещании в министерстве обороны, посвящённом военной безопасности. «Дошли до горячего противостояния», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Об этом: Лукашенко: гибридная война с Белоруссией дошла до горячей фазы

14:43 29.11.2021 Против Белоруссии развернута гибридная война практически по всем направлениям. Об этом 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко заявил о развёрнутой против Белоруссии гибридной войне

15:34 29.11.2021 За последние сутки было зафиксировано 125 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 29 ноября. «Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы. Читайте также: В Польше зафиксировали 125 попыток незаконного пересечения границы за сутки

15:45 29.11.2021 Обстановка на границе Польши с Белоруссией оценивается по-прежнему как «неспокойная». Об этом сообщается на странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter. «Нелегалы бросали камни в ограждение из проволоки, пытались ослепить польских солдат и пограничников ручными фонарями и лазерами. Десять человек, одетых в белорусские военные мундиры, бросали в сторону польских солдат камни. Всё говорит о том, что камни бросали представители белорусских силовых служб», — говорится в сообщении Погранслужбы. Читайте также: В Польше назвали обстановку на границе с Белоруссией неспокойной

15:57 29.11.2021 Среди нелегальных мигрантов, прибывших в Белоруссию и пытающихся через территорию страны попасть в ЕС, могут быть прошедшие боевую подготовку жители Афганистана. Об этом 29 ноября сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter. «У нас есть данные, что некоторые прибывающие в Белоруссию из Афганистана могут не только иметь опыт военных действий, но и пройти военные курсы и боевую подготовку», — написал чиновник. Подробности в материале: Спецслужбы Польши: среди нелегальных мигрантов могут быть боевики

16:16 29.11.2021 У литовской границы. Источник: gpk.gov.by

17:14 29.11.2021 Существует опасность, что мигранты из Афганистана будут продвигаться в ЕС по сухопутному маршруту через Россию, сообщил 29 ноября журналистам польский президент Анджей Дуда. Подробности в материале: Польша опасается мигрантов из Азии, которые пойдут через Россию

17:48 29.11.2021 Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до €200 млн, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 ноября в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Холопы получили подачку» — Европа выдаст €200 млн на охрану от мигрантов

18:00 29.11.2021 Нелегалы в транспортно-логистическом центре. Источник: gpk.gov.by

18:09 29.11.2021 Спикер национального парламента Эстонии и бывший премьер-министр этой страны Юри Ратас примет участие в специальной созванной конференции спикеров парламентов северных и прибалтийских стран (NB8) в столице Дании Копенгагене. Читайте также: Главы парламентов Прибалтики обсудят «гибридную войну Лукашенко»

18:38 29.11.2021 Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о готовности профинансировать отправку беженцев из Белоруссии на родину стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 29 ноября в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Сеть: «Авантюра провалилась?» — Польша профинансирует депортацию мигрантов

19:25 29.11.2021 Миграционный кризис на белорусско-польской границе понуждает Россию подвергнуть коррекции свою политику. Об этом 29 ноября на совещании по реализации российской миграционной политики заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Читайте подробнее: Медведев: Из-за Белоруссии РФ должна скорректировать миграционную политику

20:27 29.11.2021 Новые санкции в отношении белорусского руководства вступят в силу 2 декабря, сообщает 29 ноября ERR. Об этом: В Эстонии анонсировали очередные санкции ЕС против Белоруссии

21:11 29.11.2021 Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил 29 ноября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, президенты обсудили развитие ситуации на белорусско-польской границе. Читайте также: Путин и Лукашенко обсудили обстановку на границе Белоруссии и Польши

21:52 29.11.2021 Белорусско-украинская граница. Источник: dpsu.gov.ua

23:10 29.11.2021 Нелегальных мигрантов из стран Востока «позвали в Германию, Великобританию, там, где хорошо», и насилие с их стороны в отношении польских пограничников оправданно. Об этом 28 ноября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил госсекретарь совбеза постсоветской республики Александр Вольфович. Подробности в материале: Совбез Белоруссии оправдал нападения мигрантов на Польшу

07:24 НАТО в короткие сроки направит в Латвию более 40 тысяч солдат — «в случае необходимости». Об этом заявил генсек альянса Столтенберг после встречи с латвийским президентом Левитсом. По его словам, НАТО также «последовательно осуществляет наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времён холодной войны». Боевые группы развернуты в странах Прибалтики и Польше. Усилено присутствие «как на море, так и в воздухе». Ранее Столтенберг высказывал обеспокоенность из-за якобы скопления российских войск на границе с Украиной. То есть на расстоянии в несколько сотен километров от ближайшей страны НАТО. Цитата SputnikLive.

07:25 Польша сосредоточила на границе с Белоруссией подразделение десантников из Кракова, сообщает SPUTNIKBY. Ситуацию на белорусско-польской границе сегодня по телефону обсудили президенты Путин и Лукашенко.

07:58 Совбез Белоруссии располагает данными о том, что нелегальным мигрантам на белорусской территории «пока никакой помощи не оказывается Евросоюзом», и всё бремя их содержания ложится на белорусских налогоплательщиков.

08:31 Цитата из видео. Отсутствие реакции европейских политиков и жестокость польских служб толкают беженцев на отчаянные шаги. gpk.gov.by

09:20 По имеющейся информации, очередной вывозной рейс Минск — Эрбиль отменён.

09:35 Государства имеют право проводить на своих территориях военные учения со своими партнёрами, как посчитают нужным. Об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь министерство обороны США Джон Кирби, комментируя планы Белоруссии провести совместные учения с Россией по обеспечению безопасности границ республики. Читайте также: В США оценили планы Минска провести учения с РФ на границе с Украиной

09:39 29 ноября состоялась встреча президентов стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии). После мероприятия польский лидер Анджей Дуда провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «Вышеградская группа готова прийти на помощь Польше на границе с Белоруссией». Об этом сообщает Polskie Radio. Читайте подробнее: Дуда: страны Вышеградской группы готовы помочь Польше на границе

09:45 Очередной вывозной рейс Минск — Эрбиль отменен. Об этом сообщили в столичном аэропорту. Самолет компании Iraqi Airways должен был доставить на родину группу мигрантов.

10:23 Мигранты в транспортно-логистическом центре. gpk.gov.by

10:42 Почти 1900 мигрантов вернулись из Белоруссии в Иракский Курдистан — портал Shafaq news со ссылкой на Управление по информации и СМИ в правительстве региона. Отмечается, что власти Курдистана по-прежнему готовы оказать необходимую помощь всем желающим вернуться на родину.

10:57 Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии своих граждан. Читайте также: Iraqi Airways отменила вывозной рейс из Белоруссии для мигрантов

11:36 «Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменён», — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».

11:45 Возращение мигрантов домой было бы лучшим выходом из ситуации на белорусско-польской границе, считают 44% россиян — опрос ВЦИОМ.

12:12 30 ноября ВЦИОМ представил данные опроса граждан РФ, посвящённого ситуации на белорусско-польской границе. «Две трети россиян слышали о последних событиях на белорусско-польской границе (66%), 34% опрошенных не знают, о чем речь, или затруднились ответить. Чаще всего наши соотечественники описывают ситуацию следующим образом: беженцы пытаются попасть в Европу (14%), беженцев не пускают в Европу (12%), там происходит миграционный кризис (12%), а также бардак и безобразие (10%)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

12:18 В Польше заявили об отражении массированной попытки прорыва государственной границы мигрантами с белорусской стороны.

12:21 Более 1,8 тыс. нелегальных мигрантов вернулись из Белоруссии на родину — в Иракский Курдистан. Власти региона готовы помочь и другим желающим, сообщает 30 ноября портал Shafaq News. Читайте подробнее: Более 1800 иракских курдов вернулись из Белоруссии на родину

12:53 Мигрантка в транспортно-логистическом центре. gpk.gov.by

13:24 Дмитрий Киселев: меня поразила готовность президента Лукашенко до последнего отстаивать интересы Белоруссии.

13:26 В своей программной речи новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон упомянула ситуацию на границе между Польшей и Белоруссией. «Ситуация неприемлема. Действия Белоруссии должны сопровождаться усилением санкций», — заявила она. Читайте также: Швеция не будет добиваться членства в НАТО — Андерссон

14:01 Польские пограничники на белорусско-польской границе. © twitter погранвойск Польши (@Straz_Graniczna) (1)

14:40 Министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что «американские солдаты должны находиться в Латвии на постоянной основе». Об этом 30 ноября сообщает Polskie Radio. По словам латвийского министра, такая просьба вызвана «действиями режима Александра Лукашенко на границе с Польшей и Литвой и ввиду наращивания российских войск у границы с Украиной». Читайте также: В Латвии призвали НАТО разместить военных в стране на постоянной основе

15:01 Учения украинских пограничников на границе с Белоруссией. Фото: dpsu.gov.ua

15:20 Новый, пятый по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии вступит в силу в четверг, 2 декабря нынешнего года. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила в интервью порталу err.ee. Об этом: МИД Эстонии: новые санкции ЕС против Белоруссии введут в декабре

15:35 За последние сутки было зафиксировано 134 попытки незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 30 ноября. «Ночью две группы мигрантов, руководимые белорусскими службами, прорвали заборы на границе в окрестностях населенных пунктов Крынки и Бяловежа. Часть нарушителей была возвращена к пограничной линии, несколько человек задержаны», — говорится в сообщении Погранслужбы. Читайте подробнее: В Польше зафиксировали 134 попытки незаконного пересечения границы за сутки

16:09 Учения украинских пограничников на границе с Белоруссией. Фото: dpsu.gov.ua

18:03 Де-факто и де-юре Крым стал российским после референдума 2014 года, заявил 30 ноября белорусский президент Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Читайте также: Лукашенко заявил, что Крым стал российским после референдума

18:35 Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил о желании заполучить от России ядерное оружие, а также прокомментировал эскалацию миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. В интервью гендиректору агентства Дмитрию Киселёву он заявил: «Когда европейцы разорвали договор о реадмиссии, я прямо заявил: ну что ж, вы разорвали этот договор, перестали сотрудничать с нами и разговаривать по вопросам границы, ну и Господь с вами, ваши проблемы. Но я вас, говорю, больше защищать так, как в прошлом году, не буду. Они же это все слышат, и организаторы». «Лагеря должны были они (Евросоюз. — Прим. президентской пресс-службы) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их (мигрантов. — Прим. президентской пресс-службы) оттуда забирать, — сообщил Лукашенко. Об этом: Лукашенко обвинил ЕС в «удушении Белоруссии»