Тюмень, 28 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Тюмени с 29 ноября увеличивается число платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областной столицы.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Схема платных парковок Тюмени

Платными станут парковки в квадрате улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной. Дополнительно будет создано 1026 парковочных мест.

«Данная мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, даст возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти парковку, снизит заторы и пробки на дорогах», — поясняют в мэрии Тюмени.

Стоимость новых паркингов составит 30 рублей в час. Платный период будет действовать в будни с 7:00 до 19:00.

Бесплатно можно парковаться первые 15 минут; после 19:00 часов вечера и до 7:00; в выходные и праздничные дни; автомобилям, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов.

Способы оплаты: паркомат, мобильное приложение «Тюменские парковки», и терминал. принимающий наличные деньги. При оплате в паркомате действует авансовый платёж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Тюмени ещё в 2019 году установили в центре города паркоматы, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла в планы коррективы.