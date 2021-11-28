Вашингтон, 28 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В случае, если штамм коронавируса «Омикрон» распространится так же, как и разновидность «Дельта», он сможет заражать вакцинированных от COVID-19. Об этом 28 ноября заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметила биолог, слова которой приводит ТАСС, в случае, если новый штамм распространится так же, как и разновидность коронавируса «Дельта», «Омикроном» будут заражаться и привитые от нового заболевания.

«То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы (нейтрализации), пока угадать невозможно», — сказала она.

При этом Баранова отметила, что биологи обеспокоены высокой способностью к распространению штамма «Омикрон», его способностью передаваться и бесконтактным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сомнения в опасности нового «Омикрон"-штамма коронавируса выразили британские медики.