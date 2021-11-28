Тюмень, 28 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Тюмени инициирована проверка по факту гибели новорождённого с коронавирусом. Об этом сообщила порталу 72.ru мать ребёнка.

Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент

Мальчик скончался 3 ноября 2021 года в возрасте 29 дней. По словам матери, её вызвали в Следственный комитет РФ. Она подробно рассказала следователю, как проходила беременность, какие обследования производились, что происходило в перинатальном центре после родов.

«Большие вопросы вызвало то, почему меня не положили в больницу вместе с моим малышом. При том, что у меня также был положительный тест на ковид. Мне не нужны никакие компенсации и извинения. Я хочу знать, почему умер мой ребенок. Мне до сих пор даже не выдали никакие медицинские документы. Я не знаю о здоровье сына ничего, кроме роста и веса», — заявила мать погибшего младенца порталу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать погибшего ребёнка полагает, что заразилась коронавирусом в роддоме. Женщина сообщила, что в октябре, пока они с младенцем лежали в перинатальном центре, там была вспышка коронавирусной инфекции. Тем временем врачи всё отрицали и советовали пациентам не читать новости.