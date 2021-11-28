Адамовский район, Оренбургская область, 28 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В районе села Джасай Оренбургской области в снегу застряли автомашина ВАЗ 2115 и микроавтобус Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Инцидент произошёл 27 ноября. Автомобили сбились с пути и их владельцам потребовалась помощь. На просьбу о помощи отреагировали власти Аниховского сельсовета и сотрудники 32-й пожарно-спасательной части. Автомашины нашли, троих человек эвакуировали.

Областной главк МЧС напоминает гражданам, что в Оренбуржье установилась снежная погода. Если на улице метель, то лучше воздержаться от дальних поездок.